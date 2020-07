Vision idéaliste

Cyril Dionne - Abonné 2 juillet 2020 09 h 33

Réinventer la roue

Bien, c’est avec des gens comme Louis Jodouin qui nous donne espoir que tout n’est pas perdu. Avec un scalpel chirurgical, il coupe ces mythes d’une jeunesse qui se dit inclusive, antiraciste et ouverte supposément sur le monde alors qu’elle ne parle qu’en fait, d’elle-même. Ces générations hyper-individualistes, sous la couverture d’une grande ouverture, réduisent l’équation humaine à leur petite personne et ce que la planète peut faire pour eux. Cet individualiste hyper-connecté nous fait entrevoir un totalitarisme de la pensée binaire; soit vous êtes avec eux ou bien vous n’êtes pas du bon côté. En fait, ce sont des individualistes solidaires qui hantent les antres des écoles des sciences sociales avec leurs gourous.



On n’attaque plus les idées puisqu’ils sont porteurs de la Vérité, mais plutôt les personnes. En fait d’amalgames, ils sont passés maître dans l’art du trompe l’œil. Ils associent le voile religieux au masque sanitaire en temps de pandémie. Ceux-ci carburent à l’appropriation culturelle, au racisme systémique, à la discrimination positive et nous font la morale lorsqu’on pose des questions. Cette nouvelle bien-pensance n’augure rien de bon pour l’avenir.



Ils sont séduits par un individualisme qui ébranle la démocratie et la vie politique de même pour la spiritualité tout en ramenant les religions monothéistes et leur caractère holistique et tyrannique malsain au sein de la société pluraliste. Thomas Jefferson doit se retourner dans sa tombe. Cet hyper-individualiste est en train de détruire l’individualisme nécessaire en démocratie. Leur passion pour l'égalité et la tyrannie de l'opinion étouffe tous ceux qui n’ont pas le même schème de pensée. C’est ce qui arrive à des générations fortunées qui n’ont eues nul besoin de se battre au quotidien pour avoir un train de vie de rêve. Cette jeunesse riche n’a rien à voir avec celle des pays du tiers monde qu’elle exploite. Pour leur vision idéaliste, la seule limite est toujours leur vision.