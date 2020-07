L’éloge de la diversité

Comme organisme communautaire, nous évoluons au cœur d’une mosaïque d’intervenants en tous genres qui, au fil des ans, ont façonné notre démarche dans l’accompagnement des jeunes de toute origine et de leur famille.

Au Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est, le vécu des enfants issus de l’immigration, tout comme celui de l’entourage familial, nous préoccupe particulièrement. Vous trouverez ici notre vision de la situation et les gestes posés en vue de faciliter la vie des uns et des autres.

Voici le précieux amalgame de compétences qui s’affaire à faciliter le cheminement des jeunes et de leurs proches : travailleur social, technicien en travail social, éducateur spécialisé, éducateur en petite enfance, orthopédagogue, enseignant, kinésiologue, gestionnaire, comptable, technicien en bureautique, artiste en arts visuels, comédien, musicien.

La réalité vécue par les familles d’immigrants de 1re, 2e ou 3e génération est trop imprégnée de leurs différences diverses. Cette situation particulière devient anxiogène. Enfants et adultes sont plus préoccupés au quotidien. On sent très bien tout le poids de ce contexte sur leur démarche personnelle.

Il y a urgence d’agir pour les amener à exploiter leur plein potentiel et à développer les meilleurs aspects de leur personnalité. Dans cette optique, nous ne ménageons aucun effort pour que tous évoluent dans un milieu favorable à leur épanouissement.

Année après année, nos intervenants s’investissent totalement pour mettre en avant la richesse de cette diversité, tant par la valorisation de la culture d’origine que par la mise en lumière du savoir et des compétences particulières de l’entourage dans différentes sphères d’activités.

Nous accompagnons des jeunes qui composeront la société de demain et qui apporteront une vision et des connaissances qui changeront, nous l’espérons, les paradigmes de fonctionnement de ladite société dans un rapport à l’autre plus égalitaire et dans une réflexion orientée sur l’être plutôt que sur le paraître. La résilience de toutes ces familles est impressionnante. Nous espérons ardemment que les préjugés et les a priori feront place à la priorisation du capital humain et de son potentiel de transformation.

On pourrait faire une analogie avec un jardin. La monoculture réjouit naturellement l’œil alors qu’une variété d’espèces l’éblouit. Et si les différentes variétés sont judicieusement disposées pour exalter leur splendeur, elles se magnifient les unes les autres.