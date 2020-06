Les deux Michael: une issue honorable

Le gouvernement chinois ne respecte ni loi ni morale. Il ignore la notion d’État de droit. Devant cette situation, que peut faire le gouvernement canadien pour obtenir la libération des deux Michael (Michael Spavor et Michael Kovrig), détenus avec grande sévérité depuis deux ans dans une prison chinoise, en réaction à la « détention » de Mme Meng dans une de ses luxueuses maisons à Vancouver ? La lente procédure d’extradition de la dirigeante chinoise suit son cours. Mais le tout a assez duré et le gouvernement canadien a la latitude légale pour stopper cette procédure. Pour des raisons humanitaires, pour la santé et le bien-être des deux Canadiens, il doit agir ainsi.

Justin Trudeau ne doit pas s’enferrer dans une définition étroite de l’État de droit, dans un légalisme obtus. Le gouvernement chinois est un gouvernement oppressif et totalitaire. Ce n’est pas une ligne dure du gouvernement canadien qui pourrait le changer. Par contre, le Canada pourrait montrer une certaine grandeur devant la communauté internationale en arrêtant la procédure d’extradition de Mme Meng. Un acte de grandeur n’est pas un acte de faiblesse. Celui-là mettrait sans doute fin à toute cette bien pénible histoire.