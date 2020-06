Les laissés-pour-compte de Mme Plante

Depuis son accession à la mairie de Montréal, Valérie Plante, avec une obstination qui frôle l’inconscience et l’insensibilité, est en train de créer une crise économique, commerciale et structurelle sans précédent avec son plan de piétonnisation et de pistes cyclables, au détriment d’une partie importante de la population : les personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées qui utilisent leur voiture par stricte nécessité, les livreurs, les ambulanciers, Urgences-santé, les pompiers, les postiers, les chauffeurs de taxi, les cars de touristes, lestravailleurs, même les commerçants.

Je fais hélas partie de ces Montréalais âgés, à mobilité réduite. Je dépends de ma voiture pour faire mon épicerie, mes courses, me rendre à mes rendez-vous médicaux, à l’église qui ouvrira bientôt ses portes, et pour sortir de mon isolement en tentant de me rendre à proximité des artères animées pour voir du monde. Pas question de prendre le métro, à cause des escaliers et des distances à parcourir à pied. Prendre le taxi ? Il m’en a coûté 75 $ pour un rendez-vous au CHUM. Le chauffeur était désolé pour moi.

Des centaines de places de stationnement et de parcomètres accessibles ont disparu des endroits névralgiques. Il manque cruellement de places réservées aux personnes handicapées. Ainsi, les laissés-pour-compte de Montréal, électeurs et contribuables, se retrouvent doublement isolés, et par la COVID-19, et par les barrages routiers imposés par l’équipe municipale qu’ils ont élue.

Si Madame la Mairesse demeure convaincue que, dans les périodes de crise, on trouve l’occasion de faire des changements « chocs » qui remportent l’adhésion populaire, elle se trompe en ce qui a trait à l’adhésion populaire. Nous l’invitons à se montrer plus attentive aux rumeurs de mécontentement populaire qui grondent de plus en plus fort.