Classes pour les doués

Le gouvernement Legault s’apprête, en créant des classes spéciales pour élèves doués (Le Devoir, 19 juin 2020), à créer une classe à part, une classe de candidats dominants qui ne pourra ni savoir ni comprendre ce qui se passe dans la vraie vie des laissés pour compte. On vient de vivre les effets de cette indifférence dans Montréal-Nord, où la gent dominante, et douée, n’a même pas eu l’idée d’aller voir ce qu’endurait cette population si éprouvée. Donc, retour à la case départ, gens de la CAQ ? Or, tous sont doués dans quelque chose, que ce soit en arts, en sciences, ou en métiers de toutes sortes. Nous avons tous quelque chose à apprendre de l’autre. Pour réfléchir, créer, aider, agir, l’intelligence ne se mesure pas qu’aux lettres. Ne construisez pas de cages, gent douée, puisque la cage des uns deviendra vite votre propre déclin.