«Madame la Marquise…»

La satisfaction historique à l’endroit du gouvernement du Québec, exprimée dans le récent sondage, n’est pas étonnante dans la mesure où les actions de relations publiques gouvernementales ont été largement avalisées par les partis d’opposition et par la presse. Et ce, dans le contexte de la crise la plus meurtrière de l’histoire du Québec.

On a peu mentionné ces milliers de personnes âgées qui ont été expédiées de façon « préventive » dans les CHSLD. Qui était là pour dénoncer ces employés se déplaçant d’un centre à l’autre et l’insuffisance des mesures de protection ? Qui a examiné les effets concrets des reports des chirurgies « électives » ? Qui s’est inquiété et a dénoncé l’interdiction des visites aux aidants naturels — y compris les mandataires des personnes démunies ?

J’ai été témoin d’une situation où une amie a dû laisser à la porte de l’hôpital son conjoint mourant. Dans un autre cas, un malade fut hospitalisé, se retrouvant seul à l’hôpital pendant quelques semaines avec interdiction de visite, puis transféré plus tard dans un CHSLD où toute visite fut également interdite. Et comme un appareil limitait ses communications, les échanges téléphoniques étaient presque impossibles. Finalement, il a demandé l’aide médicale à mourir, ce qui lui a permis de retourner à la maison et de revoir les siens avant de partir.

[…] Ces situations inhumaines furent-elles seulement le fait de deux individus ? Et tous ces cas de privation de la liberté la plus élémentaire, comme celle de circuler, d’être en contact avec les siens, se sont produits quotidiennement, touchant un nombre élevé de concitoyens.

Dans le concert consensuel qui n’est pas sans rappeler la Grande Noirceur, la seule exception semble avoir été la presse anglophone. Le premier ministre ne s’est pas trompé en attaquant une des rares voix critiques de la situation. « Au pays de Québec », comme l’avait dénommé Louis Hémon, le journalisme d’enquête semble disparu.

Depuis quelques mois, un peuple chantonne à satiété le vieux refrain Tout va très bien, Madame la Marquise. Quelle tristesse ! Quel sondage révélera la détresse de dizaines de milliers de nos concitoyens ?