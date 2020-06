Une Saint-Jean magique

Grâce à la magie de l’enregistrement, mercredi matin, jour de la Saint-Jean, nous avons revisionné ce magnifique spectacle du 23 juin au soir.

À notre avis, grâce à l’immense talent de nos artistes québécois, à l’imagination débordante des concepteurs et éclairagistes, ce spectacle de la Saint-Jean a été un des plus beaux jamais vécus, nous permettant de vivre des moments de grande émotion. Il aura certainement manqué le sentiment unique d’une foule festive aux habitués de ces grands rassemblements, mais le très grand nombre dont nous faisons partie, qui, par contrainte, par impossibilité ou par choix, n’en connaissent que la forme télévisée, ce dernier-né a été une pure joie à tout point de vue. Tout pour raviver notre fierté d’être Québécois, d’être solidaires. Une belle invitation lancée à chacun d’entre nous de rendre la vie plus juste, plus belle et remplie d’amour. Comme le dit Fred Pellerin, c’est l’occasion de créer un monde nouveau, d’y apporter chacun sa contribution. Cette nouvelle formule plus intime permettait une écoute plus attentive des paroles des chansons incitant à l’introspection et à la réflexion.