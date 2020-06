L’appel aux armes

À Tulsa, samedi 20 juin, Donald Trump a dépassé (une fois de plus !) les bornes de la décence : « avec tous ces lunatiques dans les rues [entendons protestataires], c’est mauditement bien [damn nice] d’avoir des armes ». En 2020, les vrais défis d’un leader politique sont pourtant légion : vaincre cette pandémie, ralentir les changements climatiques, partager la richesse, assurer pour tous un accès à l’éducation et aux soins de santé, etc. Comment peut-on en arriver à proclamer, ni plus ni moins, que la possession d’armes est un

bienfait, sinon même un besoin et en faire un thème de campagne ? Effectivement, les armes pourraient / devraient être un enjeu électoral important aux États-Unis, mais non pas pour défendre la préservation intégrale du deuxième amendement, mais plutôt pour en assu-rer une interprétation plus moderne. Les armes à feu ne sont pas un besoin pour les citoyens d’une ville et il serait peut-être temps de se rendre compte que, même pour la police, elles sont souvent plus une source d’embarras qu’un instrument de travail utile — et ce, est-il nécessaire de le rappeler, autant chez nous qu’aux États-Unis.