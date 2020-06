Fête nationale 2020, une année spéciale

La fête nationale des Québécois approche. La thématique pour 2020 : souligner la résilience et la grande solidarité des Québécois dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Pour la majorité d’entre nous, cette année est très spéciale : que nous en soyons conscients ou non, nous avons assisté à une tragédie collective, soit le décès, à ce jour, de près de 5000 personnes (en majorité des aînés), qui sont mortes trop souvent seules dans des conditions indignes d’une des nations les plus riches de la planète.

En cette fête nationale, j’aimerais que les drapeaux du Québec soient en berne et que nous observions une minute de silence à midi pour nous souvenir de ces bâtisseurs du Québec devenus des statistiques. J’aimerais aussi que, recueillis, nous portions un masque en soutien au personnel du réseau de la santé afin de ralentir cette deuxième vague que nous appréhendons avec inquiétude.

J’aimerais que, pendant quelques instants, on fasse place à l’humilité, à la reconnaissance des faits.

Bonne fête nationale à chacun.