Agissons d’abord, réfléchissons ensuite

Mon père, féru de rénovation et de bricolage, m’a toujours dit: « Le calcul vaut le travail », insistant sur l’importance de bien réfléchir avant d’agir, a fortiori lorsque l’action sera irréversible. Le gouvernement Legault ne nous a hélas pas habitués à pareille prudence, agissant plutôt dans la précipitation et l’impréparation, improvisant au gré des appuis, réels ou présumés, reculant parfois avec perte et fracas selon les réactions.

Le projet de loi 61 ne fait pas exception, s’inscrivant par ailleurs dans la droite ligne d’un gouvernement d’idéologie néolibérale souhaitant faire fi de toutes les règles, jugées encombrantes pour la bonne marche des affaires. Les gens d’affaires sont « de bonnes personnes », comme nous le rappelle régulièrement M. Legault, pourquoi faudrait-il alors ralentir leurs projets avec des broutilles comme l’environnement ou l’acceptabilité sociale ?

Devant le tollé quasi unanime face à cette suspension des règles démocratiques réclamée par la CAQ, M. Legault adopte une stratégie digne de M. Trump, soit lancer ses partisans (surtout des entrepreneurs en construction) à l’assaut des oppositions. Voilà qui a de quoi inspirer !