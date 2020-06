Réformes ou révolution?

On parle beaucoup des grands changements qu’il faudra faire après le passage de la CODID-19. Sur le plan local, on voudrait réformer les CHSLD, le système de santé, l’éducation, l’agriculture, les services publics, etc. Certains voient même une occasion de dépolluer l’atmosphère : si on a fourni un effort colossal et fait preuve d’une discipline exemplaire pour combattre un virus, ici et dans le monde entier, il suffirait de consacrer un effort semblable pour sauver notre planète en danger.

C’est tellement logique qu’on se demande pourquoi ça n’arriverait pas. « It’s the economy, stupid », avait lancé James Carville, conseiller de Bill Clinton, lors de l’élection de 1992, alors que Bush père faisait campagne sur ses réalisations sur le plan international. Et Clinton a gagné. En 2016, Trump a repris le même argument contre Hillary Clinton, et il a gagné lui aussi. Pour gagner une élection ou faire passer un projet désastreux pour l’environnement, il suffit de convaincre les gens qu’ils auront plus d’argent dans leurs poches.

Comment faire échec à la toute-puissance de l’argent ? Comment raisonner les compagnies nationales, multinationales et transnationales dont les actionnaires ne pensent qu’au rendement maximal de leur investissement ? La sénatrice Julie Miville-Dechêne nous révèle qu’avant la pandémie, « au moins 25 millions d’adultes et d’enfants étaient déjà victimes de travail forcé » et que « cet esclavage moderne risque d’augmenter » quand le virus sera passé ; ça donne froid dans le dos et on se demande comment l’avenir de notre petite planète menacée pourra toucher les exploiteurs ?

Dans son magnifique ouvrage La transition, c’est maintenant, Laure Waridel indique les voies à suivre pour sauver notre planète en danger. Elle cite de nombreux exemples de gouvernements et d’entreprises qui, à l’intérieur du capitalisme, font avancer la cause écologique. Mais nous voici dans la réalité de la relance économique au Québec et du projet de loi 61 que le gouvernement Legault veut faire adopter à toute vitesse. Ce projet de loi contient plusieurs mesures qui font fi de l’écologie. Même le ministre de l’Environnement est prêt à faire des concessions ! Il y a péril en la demeure.

Trois grands projets antiécologiques menacent le Québec : le projet Royalmount à Mont-Royal, sur l’île de Montréal, le projet GNL Québec au Saguenay et le troisième lien entre Québec et la Rive Sud. On verra bientôt de quel bois nos « bons » gouvernements se chauffent. Mais il se peut qu’ils répondent ceci à tous ceux qui voudraient sauver notre maison en feu : « It’s the economy, stupid. »

Tous les « stupides » de la Terre pourront-ils compter sur les réformes prévues qui risquent de ne pas arriver ? Devront-ils faire la révolution en espérant qu’elle soit pacifique ? La question est ouverte.