Cachez ce français!

Lors de la manifestation antiracisme tenue à Montréal le dimanche 31 mai dernier, en lien avec la mort de l’Afro-Américain George Floyd, à peu près toutes les pancartes et affiches étaient libellées en anglais. Et dimanche dernier, le 7 juin, rebelote…

Il y avait dans ce geste à tout le moins une indifférence blessante pour les francophones québécois, pourtant dans la ligne de mire des protestataires, mais nos éternels bonententistes ont feint de ne pas noter cette forme de rejet, ouvertement « affiché » celui-là…

Idem quand des attroupements se sont pointés à la porte du théâtre où la pièce de Robert Lepage, SLĀV, en français, allait être présentée : placards et hurlements « in English only ».

Cette occultation de la langue officielle du Québec, dont on peut craindre qu’elle ne devienne la norme sur la place publique dans la conurbation montréalaise, n’augure rien de bon pour la suite des choses. Notre détermination à préserver le caractère français de la société québécoise est perçue comme un refus du multiculturalisme érigé en dogme depuis Ottawa, donc comme une hérésie à combattre.

On aurait beau s’aplatir et se laisser dissoudre dans l’anglosphère, il se trouvera toujours quelques nez fins, dans le ROC notamment, pour détecter l’odeur de « swompe » qui émane de la mare québécoise…