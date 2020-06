Accueillir les demandeurs d’asile dans la formation de préposés

Madame, Messieurs,

Vous êtes, à des titres divers, responsables de l’objet en titre.

Je suis indignée, choquée, j’ai honte — et je ne suis pas la seule — en apprenant qu’on veut refuser aux demandeurs d’asile la formation rapide annoncée pour devenir préposé aux bénéficiaires. Pourtant, quand il était temps d’accueillir ces personnes au sein des effectifs pour prendre soin des personnes âgées, dans l’urgence imposée par la pandémie, nous leur avons ouvert toutes grandes les portes de nos établissements.

Au-delà des mots de gratitude à leur endroit et de reconnaissance du racisme systémique, il est temps, il est urgent de poser des actions concrètes pour manifester notre gratitude et pour donner un exemple fort en matière de promotion de l’égalité sociale.

Si on se dit capable d’accélérer les processus de démarrage de chantiers d’infrastructure, on est capable — si on le veut, aux deux ordres de gouvernement — d’ouvrir notre cœur, d’accélérer et d’humaniser les processus en cause pour accepter ces personnes au sein de notre société. Premier jalon : les accueillir au sein des groupes de formation qui débuteront dans deux semaines.

C’est ce que je vous demande. C’est ce que j’attends de vous.