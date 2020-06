Peut-on cesser de nous mettre en boîte?

La ministre de la Culture nous dit que, dans le contexte actuel, il faut « penser en dehors de la boîte ». S’agit-il de la boîte crânienne ? Point n’est besoin de recourir à cette formule calquée directement sur l’anglais, to think out of the box, alors que le français dispose de plusieurs expressions pour traduire cette idée. À titre d’exemple, Kent Nagano trouve « stimulant pour un artiste de penser en dehors des schémas traditionnels » lors de son dernier entretien avec le critique musical du Devoir, M. Christophe Huss. Il est aussi possible de réfléchir hors du cadre, de faire preuve d’originalité, d’exercer sa créativité ou de sortir des sentiers battus.