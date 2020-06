Armée et CHSLD

Je ne comprends pas que Justin Trudeau continue de dire que l’aide militaire dans les CHSLD du Québec ne peut pas être prolongée parce que forcément « temporaire ».

La stratégie « Le Canada d’abord » définit six missions principales que les Forces armées canadiennes doivent accomplirpotentiellement simultanément. La quatrième de ces missions est très claire : appuyer les autorités civiles en cas de crise au Canada ! La pandémie de COVID-19 constitue, à n’en pas douter, « une crise au Canada ». Pourquoi alors l’aide militaire est-elle donc nécessairement temporaire ? Les missions canadiennes à l’étranger s’étalent souvent sur des années. Alors pourquoi pas quelques mois de plus au Québec ? Les longues heures de travail sont invoquées. Mais lors de missions à l’étranger, nos militaires font-ils du 9 à 5 tranquille ? On invoque aussi le fait qu’ils doivent vivre à l’hôtel et ne peuvent pas retourner chez eux le soir. Mais c’est certainement le cas lors de missions à l’étranger aussi.

Le Québec serait-il mieux servi par l’armée canadienne s’il était un pays étranger ? Le parrainage de Justin Trudeau du programme d’aide de l’ONU aux pays moins favorisés sera-t-il aussi « temporaire » ?