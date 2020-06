Peter Mackay ou monsieur télésouffleur!

La course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) semble se destiner, selon l’alignement des astres, vers une victoire facile de Peter Mackay ! Il faut bien avouer que ce candidat affiche un « curriculum vitæ » des plus impressionnants. Homme d’expérience et très affable, nul doute qu’il saura piloter plusieurs gros dossiers importants à tous égards !

Mais il y a un os dans la soupe, ses connaissances de la langue française sont, à tout le moins pour le moment, très élémentaires. Voire un peu gênantes pour un politicien du fédéral qui a œuvré dans bien des ministères ! Voilà pourquoi M. Mackay, lors de son discours d’introduction à la course à la chefferie de son parti, a eu recours à deux télésouffleurs pour s’adresser aux francophones. J’appelle ça un leadership de façade sans bases solides !

À mon sens, tout cela est peu édifiant de la part d’un politicien qui possède, vous en conviendrez, autant de kilométrage en politique fédérale ! Décidément, ses discours ne soulèvent pas la passion au Québec ! Le français était-il important au sein du PCC ? M. Mackay aurait-il manqué de temps pour apprendre, avec respect, notre langue ou bien est-ce simplement une négligence volontaire ? Pour ma part, je vote pour la dernière raison !