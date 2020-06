Les CHSLD sous la loupe de l’armée

Un rapport aurait été déposé par des militaires concernant des CHLSD en Ontario, et un autre est annoncé relativement à certains au Québec. Comment se fait-il que ce soient des militaires qui sonnent le glas par de tels rapports ? Au Québec, n’appartient-il pas à l’Ordre des infirmières et infirmiers, au Collège des médecins ou à d’autres organisations médicales de le faire, ou à tous les autres intervenants ? Il est vrai que, dans nos sociétés, « on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on persécute ceux qui sonnent le tocsin » (Sébastien-Roch Nicolas, dit Nicolas de Chamfort).