Évaluer les acquis correctement

Les établissements d’enseignement sont de plus en plus nombreux à annoncer un enseignement à distance cet automne. Pandémie oblige, il sera en effet impossible de respecter la distanciation physique avec les locaux disponibles. L’éducation à distance pourrait durer des années si le vaccin tant désiré tarde à arriver. Certains étudiants pourraient ainsi faire une bonne partie de leur formation secondaire, collégiale ou universitaire à distance. Est-ce raisonnable de croire que des examens transmis de manière électronique ou une évaluation basée sur des travaux à la maison soient suffisants pour bien évaluer ? Que des étudiants ayant peu ou pas compris la matière, par manque d’efforts, d’adéquation avec le programme ou d’aide, n’essaieront pas d’obtenir la note de passage en plagiant ? Que les efforts seront au rendez-vous sachant qu’on ne pourra pas évaluer adéquatement ? Après des années d’expérience en enseignement, je suis convaincue que non. Ça ne pose pas de

problèmes pour certains, mais beaucoup pour plusieurs.

Les évaluations de la dernière session, quand il y en a eu, se sont faites à distance, avec tous les problèmes que ça implique. Dans certains cas, on a suggéré deux seuls résultats possibles : succès ou échec. On sait pourtant qu’obtenir la note « succès », que l’on ait tout compris ou compris à peu près rien, est un excellent incitatif pour minimiser ses efforts. C’est malheureusement dans la nature humaine d’ajuster ses efforts à la récompense attendue.

L’évaluation des enseignements pourrait très bien se faire en présentiel, et ce, à tous les niveaux de notre système d’éducation, avec un minimum de bonne volonté. Le processus pourrait se faire sur quelques semaines en divisant les groupes de manière à respecter les deux mètres nécessaires. Plus de problèmes de locaux en espaçant l’évaluation dans le temps.

Il faut évaluer correctement les acquis de nos étudiants, et la meil-leure façon de le faire est souvent via un bon vieil examen en présentiel. Si on persiste à évaluer les acquis à distance comme on a dû le faire cet hiver, faute de temps pour mieux s’organiser, aussi bien offrir des diplômes par la poste.