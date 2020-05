Appuyons notre premier ministre

Il arrive qu’au cours d’une vie, nous soyons pris dans une tempête que nous n’avons pas vu venir. J’ai une pensée pour Colette Roy-Laroche, mairesse de Mégantic. Elle a agi au meilleur de ses connaissances et de ses forces et surtout avec une grande compassion. Mes respects, Madame.

Ma lettre vient réclamer des Québécois d’appuyer leur premier ministre, François Legault. Laissons faire les libéraux avec leurs conseils et leur demande de loi à voter sur les ratios. Votre tour est passé. Nous nous souviendrons de vous. Si j’étais à votre place, j’irais me cacher, rempli de honte, d’avoir méprisé tout un peuple et de l’avoir privé des soins nécessaires à son épanouissement.

Comment avons-nous pu accepter cela et les laisser faire ?

La tâche de François Legault et de son équipe est colossale. Les citoyens en moyen de travailler devront travailler et contribuer à un effort collectif pour sortir la société québécoise d’un état qui nous cause de la honte. Comment pouvons-nous ne pas régler un manque d’employés dans le système de santé ? Nous devrons y mettre le prix. Comment pouvons-nous accepter de nourrir des gens avec 2,17 $ par jour en CHSLD ?

La crise actuelle nous bouleverse et apporte beaucoup de questionnements. Comment avons-nous pu vivre ainsi ? Comment ferons-nous pour ne plus vivre ainsi ?