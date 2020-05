Structure et culture

La ministre Danielle McCann a déclaré dimanche à Tout le monde en parle qu’elle préférait s’attaquer à la culture plutôt qu’à la structure afin de régler les problèmes du réseau de la santé et des services sociaux. Malheureusement, il ne sera pas possible de faire une telle économie, car les structures déterminent directement les cultures dans les organisations. Les structures en place dans le réseau de la santé sont précisément celles qui génèrent une culture comme l’hypercentralisation (au lieu de la décentralisation), l’hospitalo-centrisme (au lieu de santé communautaire), la privatisation avec les groupes de médecine familiale et leurs transferts de travailleurs sociaux (au lieu du service public), la gouvernance autoritaire (au lieu de sa démocratisation avec la participation des usagers, citoyens, producteurs de services, partenaires et communautés territoriales au sein de conseils d’administration locaux). Si les structures avaient si peu d’importance sur la culture des organisations, pourquoi le Dr Barrette aurait-il mis autant d’énergie à les bouleverser en profondeur ? Il n’y aura pas de changement durable de culture sans transformation des structures malsaines qui régissent le réseau de la santé et des services sociaux.