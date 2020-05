Le cynisme de Marguerite Blais

À l’annonce des démarches entreprises par le Conseil pour la protection des malades (CPM) dans le but de forcer le gouvernement du Québec à prendre les moyens nécessaires pour assurer une climatisation dans les CHSLD [...], la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, a répondu qu’on ne pouvait pas climatiser toutes les chambres dans la semaine qui vient à cause de la vétusté des bâtiments. [...]

Peut-être que, si la ministre allait passer une journée, toute une journée, dans la chambre non climatisée d’un CHSLD au moment où il fait une trentaine de degrés à l’extérieur, elle comprendrait mieux que les résidences à venir qu’elle ne cesse de présenter comme une panacée à toutes les défaillances d’un système qu’elle a contribué à ériger ne résolvent en rien la situation actuelle des aînés vivant dans les CHSLD non climatisés. [...]

Que la ministre s’entoure de personnes compétentes issues de divers horizons, qui seront en mesure de trouver des solutions concrètes même si celles-ci doivent être temporaires et, surtout, qu’elle nous épargne son cynisme.