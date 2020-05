Du réconfort pour guérir

Au cours des derniers jours, certains médias nous ont présenté de courts reportages concernant des personnes âgées atteintes du coronavirus, dont une a pu bénéficier de la présence d’un proche aidant au CHSLD où elle vivait, et une autre a été sortie du CHSLD par des membres de sa famille qui l’ont emmenée à leur résidence… et dans les deux cas, les personnes âgées ont retrouvé la santé.

D’entrée de jeu, je voudrais dissiper toute forme de critique, quelle qu’elle soit, envers le personnel de première ligne dans les CHSLD, qui méritent sans l’ombre d’un doute toute notre admiration pour leur courage et leur professionnalisme, et ce, malgré la cohue qui y règne, notamment sur le plan organisationnel relatif au processus de gestion. À cet effet, l’organigramme gigantesque du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), paru dernièrement dans les médias, illustre à merveille l’extrême complexité qui conduit au marasme qui sévit dans le processus de décision dans les CHSLD.

Par contre, à partir du moment où les personnes âgées goûtent au réconfort de proches aidants qui leur offrent toute l’attention dont elles ont grandement besoin, elles reprennent vie, telles des tulipes au printemps qui ressuscitent grâce aux premiers rayons bienfaisants du soleil printanier.

Bien sûr, toutes les personnes âgées n’ont pas la chance de bénéficier de la chaleur humaine et de l’amour d’un proche aidant pour retrouver la santé. Toutefois, la preuve est faite que le réconfort incarne un pas vers la guérison. Conséquemment, à mon avis, une fois la crise derrière nous, le MSSS devrait revoir son organigramme illico, en laissant une place privilégiée aux soins à domicile prodigués par les proches aidants et en mettant de l’avant le projet de Maisons des aînés dans un esprit de familiarité et de réconfort pour qu’enfin nos aînés puissent pouvoir vivre leurs dernières années dans la dignité.