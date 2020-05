Circuler activement à Montréal cet été

Le plan récemment annoncé pour faciliter la circulation des piétons, le fonctionnement des commerces sur rue et l’accès aux parcs en cette période de déconfinement sanitaire a beaucoup de mérites, dont celui d’augmenter l’intérêt pour le vélo, mais devrait être ajusté.

Cyclistes de course et joggeurs dégageant inévitablement beaucoup plus de postillons que les marcheurs et simples cyclistes devraient être invités à tout le moins à porter un masque ou à s’exercer soit à des heures spécifiques (comme on l’a fait à Paris) soit ailleurs que parmi la foule des promeneurs, comme sur les pistes de l’île Notre-Dame et de la voie maritime du Saint-Laurent, étonnamment encore fermées.

Par ailleurs, avoir éliminé la plupart des espaces de stationnement près des lieux verts et aérés qu’on veut rendre plus accessibles revient à dire encore une fois aux aînés de rester à la maison, l’auto étant souvent le seul moyen de déplacement à leur portée pour s’y rendre et bénéficier eux aussi d’air frais et d’espace. Pourquoi donc avoir éliminé la quinzaine d’espaces de stationnement libre de deux heures sur la rue de la Commune, avoir fermé la rue Charles-Biddle et garder encore fermés les stationnements du sommet du mont Royal, niant ainsi à une part significative de la population respectivement une sortie au Vieux-Port, au canal de Lachine ou au plus grand et plus agréable parc de la ville ?

Bref, s’il vous plaît, un petit effort de plus pour rendre la vie de tous et de toutes plus agréable et réussir notre déconfinement.