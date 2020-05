Interdiction du vélo sur le mont Royal

En ce dimanche de mai ensoleillé, cap sur le mont Royal à vélo. Cette randonnée est une classique pour bon nombre de Montréalaises et Montréalais. Avec le confinement, un peu de nature au cœur de la ville, c’est si précieux et j’aime bien le défi que l’on donne aux enfants de se rendre jusqu’à la croix…

Nous arrivons au pied de la montagne et commençons l’ascension sans problème. Nous croisons quelques policiers que nous saluons et qui nous saluent en retour. Puis, en arrivant au lac aux Castors, une barrière apparaît subitement devant nous et deux cadets nous expliquent qu’il y a trop de gens sur la montagne et que les vélos qui doivent zigzaguer entre les piétons trop nombreux sont maintenant interdits. Nous sommes dociles, donc on redescend le chemin Olmsted, sans manquer de se faire interpeller sans gêne et avec agressivité par plusieurs piétons qui nous rappellent que les vélos sont interdits. Eh bien, ils ne l’étaient pas il y a 5 minutes mon cher monsieur, ma chère madame !

Mais sur quel critère se base donc la Ville de Montréal pour interdire les vélos sur la montagne ? La distanciation sociale. Est-ce que c’est une mesure recommandée par la Santé publique ? J’y vois plutôt l’expression de vieilles rivalités entre les piétons et les cyclistes pour cet espace hors du commun au cœur de la ville.

À ce compte, est-ce que vous pouvez aussi interdire les marcheurs distraits pas leur téléphone qui traversent n’importe où sans porter attention à ce qui se passe autour d’eux ? Ah oui, également, les gens qui marchent à huit de large et m’empêchent de monter, ceux qui ne marchent pas à la droite du chemin, les enfants au comportement imprévisible et aussi les chiens.

Une fois que tout ce beau monde restera chez lui, nous serons enfin tranquilles et en sécurité sur le mont Royal. Si la Ville de Montréal veut interdire les vélos sur le mont Royal, qu’elle le fasse et le dise clairement et qu’elle nous explique les raisons derrière cette mesure.