Pincez-moi, Docteur Horacio, je rêve…

Depuis le confinement, imposé encore à ce jour aux Montréalais, l’isolement qui en découle, le manque de distraction, l’inquiétude, je suis religieusement tous les points de presse, les courbes qui s’aplatissent un peu, pas assez, désespérément, à la folie.

Je ne saurais dire si c’est la raison pour laquelle mes courbes corporelles s’arrondissent à la vitesse grand V. Par désœuvrement, je cherche sur YouTube et compagnie tout ce qui pourrait me faire sourire et passer ce temps d’arrêt qui m’épuise.

Comme bien des Québécois, je me suis pris d’affection pour madame McCann, avec sa douce fermeté et ses allures de maîtresse d’école appliquée qui connaît sa matière. J’ai apprécié le calme, la franchise et l’imperturbable maîtrise du capitaine au long cours qu’est monsieur Legault. Il existe des gens qu’on remarque peu au premier abord, mais qui se montrent à la hauteur de leur fonction lorsque le navire est secoué par la tempête.

Enfin, comme l’ensemble de la population québécoise, je me suis intéressé aux interventions du docteur Arruda, à ses explications, à ses connaissances. Je me suis amusé aussi de ses digressions, ses expressions populaires, son style populiste, sa candeur, son sens de l’humour, sa capacité de s’indigner. Il allait profiter d’un congé pour faire des pastéis de nata, ces délicieuses tartelettes au flan dont sont friands les Portugais… les Québécois aussi.

Nous étions conquis.

En moins de temps qu’il n’en faut pour crier COVID-19, vous êtes devenus des stars médiatiques incontournables, adulées, encensées. On reconnaissait votre engagement, votre dévouement, vos tentatives désespérées de vaincre l’inertie et la lourdeur de la machine administrative, de mobiliser tant la population que les soignants en dépit des gérants d’estrade.

Mais voilà : « Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m’a vu ce que vous êtes ; vous serez ce que je suis », disait Corneille.

Aussi, quand ce week-end un ami m’a fait connaître la vidéo « Le rap du docteur Arruda », je me suis bidonné et j’ai envoyé la vidéo à toutes mes connaissances. Enfin quelque chose de viral pour nous faire oublier le virus. Les commentaires outranciers qui en ont découlé me laissent froid.

Dr Arruda, dans vos rares temps libres, chantez, dansez, cuisinez et surtout continuez à nous en faire profiter. On a beau être confinés, on n’est pas des cons finis. On aura compris l’innocence du geste.

Un sexagénaire confiné qui s’adonne maintenant au rap.