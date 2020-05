Le retour à la normale

À juste titre a-t-on loué le leadership dont a fait preuve François Legault depuis que la COVID-19 est venue bousculer nos vies, il y a deux mois. Toutefois, de n’espérer qu’un retour à la normale lorsqu’il y a tant de leçons à tirer de cette expérience qui, si pénible soit-elle, n’en a pas moins mis au grand jour de sérieuses failles dans notre filet de sécurité sociale, équivaudrait à rater cette occasion que nous offre paradoxalement toute crise de cette nature.

D’ailleurs, la rigueur et la discipline que nous imposera le déconfinement progressif sauront, souhaitons-le, nous faire prendre conscience de la nonchalance qui s’empare trop souvent de nous lorsque le succès et la prospérité nous aveuglent par rapport au fait que nous sommes tous, dans une mesure ou dans une autre, fragiles et vulnérables, d’où l’importance des programmes universels de protection sociale.

À cet égard, un consensus semble vouloir émerger quant à l’opportunité du revenu minimum garanti, mesure qui aurait constitué un solide rempart dans le présent climat d’incertitude tout en permettant à nos gouvernements de mieux coordonner leurs efforts de gestion de crise. Pris de court, ils ont plutôt dû improviser tant bien que mal, au jour le jour, faisant parfois preuve d’une incohérence qui a eu pour effet d’exacerber l’anxiété omniprésente.

Osons donc espérer que MM. Trudeau et Legault en auront pris acte, car un simple retour à la normalité d’une société où les inégalités sont telles qu’on se voit forcé, en pleine crise, de bonifier la rémunération de travailleurs qui s’avèrent essentiels ou de subventionner les banques alimentaires constituerait un lamentable aveu d’échec. Les jolis arcs-en-ciel et les vœux pieux ne suffisant pas pour que « ça aille bien », le leadership moral et la volonté politique se devront d’être, eux aussi, au rendez-vous.