Réponse à la lettre «Amère et déçue»

Mathilde,

Comme je comprends ta déception. Je te remercie de prendre ainsi la peine de faire entendre ta voix, d’autant plus que tu le fais en mettant en pratique tout l’art de la lettre ouverte que nous étudiions dans nos cours d’avant le confinement. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ton prof est fier de toi !

Je peux te témoigner ma frustration, partagée par la direction de l’école et mes collègues enseignant(e)s, que cette situation d’interruption scolaire nous échoie. Mais, pour leur avoir parlé aujourd’hui, je dois également te rendre compte de notre tristesse d’avoir lu ta lettre, nous qui tentions de faire de notre mieux pour votre bien tout en recevant des consignes trop souvent floues, restreignantes, changeantes et contradictoires. Aurions-nous pu faire mieux ? C’est fort possible. Je crois malgré tout que rien n’aurait pu remplacer pour moi les échanges directs en classe avec des élèves comme toi, intelligente, engagée et assoiffée de savoir.

Nous pouvons toutefois nous tourner vers les quelques semaines restantes pour tenter de ne pas tout perdre. Déjà, tes profs de cinquième, soutenus par la direction, ont prévu de se déplacer pour vous saluer (à au moins deux mètres !) lors de votre passage pour récupérer vos effets. Nous sommes loin d’une cérémonie de fin d’année en bonne et due forme, je le concède. À tout le moins, souhaitons qu’y transparaisse un soupçon de créativité et d’empathie. Pour le reste, nous sommes en situation d’apprentissage, et je me permets d’inclure dans ce « nous » le ministre de l’Éducation, à qui je sais que tu as aussi envoyé ta lettre. Si l’école n’a pas été à la hauteur, je nous souhaite enfin d’être rigoureux dans les leçons et les devoirs que nous en tirerons, et auxquels tu nous rappelles : cherchons ainsi, sans cesse, d’autres manières d’apprendre.

En effet, nous n’avons pas fini d’apprendre cette année…