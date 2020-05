Amère et déçue

Mes 5 années du secondaire se concluent en 2 courriels envoyés il y a quelques semaines déjà. Le premier annonçant banalement l’annulation de mon bal et de la remise des diplômes, mélangée à une panoplie d’autres informations et envoyée à l’ensemble de l’école. Le deuxième expliquant que j’aurais 5 minutes pour dire au revoir à ma vie d’adolescente, tout en nettoyant mon casier le plus rapidement possible. Cinq merveilleuses années détruites par quoi ? Des directives de la Santé publique ? Une peur de la contagion à l’école ? Ou ont-elles plutôt été détruites par un manque de créativité, de volonté et d’empathie ?

À l’École internationale de Montréal, on m’a appris à ne pas me contenter du bien, mais de plutôt viser l’excellence. Et que l’excellence s’atteint avec du travail acharné. Est-ce que je devrais comprendre que cette leçon ne s’applique pas aux adultes de l’école, qui n’ont aucunement mis d’effort pour m’enseigner dans les dernières semaines ?

On nous répète constamment que notre niveau est bien au-delà de celui du reste de la commission scolaire, même bien au-dessus du reste du Québec. Alors, pourquoi se contenter de transférer des exercices du ministère qui, soyons honnêtes, ne nous approchent pas plus de l’excellence ? Même le « plan d’étude » est loin d’être réaliste. Si une série de pages d’exercices était assez pour apprendre, pourquoi avoir des professeurs ? N’avez-vous donc pas réellement l’intérêt des élèves à cœur, comme je me suis entêtée à le croire dans les dernières années ?

J’avais tellement confiance en vous, en votre établissement et en votre personnel. J’étais certaine que mes professeurs croyaient en moi, qu’ils voulaient ma réussite. Que j’étais, en quelque sorte, importante. Je comprends maintenant que, pour vous, nous ne sommes qu’une cohorte de plus. Réalisation qui m’attriste encore plus que de ne pas avoir de bal.

Je ne garderai maintenant qu’un souvenir amer d’un endroit froid et détaché, qui aurait pu être tellement plus, avec un peu de volonté.

Je suis Mathilde Beaulieu-Lépine, j’ai 17 ans et je n’attends plus après vous. Je fais désormais du bénévolat dans une soupe populaire. Comme quoi, j’ai trouvé une autre manière d’apprendre.