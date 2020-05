Ouvrez le Jardin et les îles!

Samedi, avec le soleil et le temps doux, les parcs ont été envahis par la population québécoise, qui souhaitait y bouger et y respirer.

Devant cette affluence, pour restreindre l’accès à ceux-ci, la Ville a fermé les stationnements de plusieurs parcs. D’autres réponses doivent être apportées que de restreindre leur accès aux personnes qui habitent près de ceux-ci ou qui peuvent s’y rendre à vélo ou à pied.

Fermer des segments de rues donnera certes plus d’espace, mais on doit donner plus d’accès aux espaces verts. Rouvrir les sentiers du Jardin botanique ferait le plus grand bien, tout comme faire de même pour les îles de Boucherville. Les dizaines de kilomètres de pistes de ce parc national permettent de marcher, de courir et de pédaler, tout en respectant la distanciation.

Les parcs sont un bien commun, laissons la population en profiter. Tout le monde n’a pas un chalet où s’évader.