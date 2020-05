Pourquoi a-t-on toujours des préjugés?

Bonjour, mon nom est Robert Roussel, j’ai 48 ans, je suis célibataire et je demeure à Montréal.

Je vis de l’aide sociale depuis 2008 (inapte au travail), mais pour sortir de l’isolement je fais (oups ! je faisais) beaucoup de bénévolat et maintenant j’en fais un peu moins à cause des circonstances qu’on vit en ce moment. Ce que j’aime faire comme bénévolat surtout, et ça me donne une grande confiance en moi, c’est de la photo. Mon rêve est de travailler peut-être un jour dans les médias…

J’aurais une question à poser à toutes les personnes qui ont des préjugés envers les personnes assistées sociales : pourquoi pensez-vous que les personnes assistées sociales sont toutes des paresseux, des profiteurs, des voleurs du système ?

Cette question se répète durant la crise qu’on vit en ce moment. Mais moi, est-ce que je devrais porter un jugement sur toutes les personnes qui ne travaillent pas actuellement mais reçoivent tout de même de l’aide du gouvernement (fédéral ou provincial) ?

Réfléchissez un peu. Imaginez que vous vivez de l’aide sociale et que vous n’avez pas de travail. Vous êtes malades et vous recevez de l’aide du gouvernement. C’est la même chose, qu’on soit ou non en confinement.

Arrêtons de porter des jugements, et ça va bien aller.