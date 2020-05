Guerre ou mensonge?

La p.-d.g. de l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, Carole Trempe, nous dit : « C’est comme à la guerre. » Or, on envoie nos soldats laver des planchers. Il me semble que ce n’est pas une utilisation que l’on ferait de nos soldats en temps de guerre.

L’armée se prépare à la guerre, celle qui fait des morts. L’analogie ne peut être plus vraie, et l’ennemi est invisible.

L’armée a une chaîne de commandement, des protocoles, des stratégies, des tacticiens, et une fois que ces stratégies sont approuvées et lancées, les soldats sont « dociles et obéissants ».

Alors, pourquoi le général de l’armée n’est-il pas autour de la table politique afin de planifier les stratégies dans les CHSLD, RI et RPA et dans toute la société ? Comme à la guerre : déposer une carte sur la table, cibler l’ennemi, encercler les zones rouges, établir des postes, lancer les ordres. Sommes-nous en guerre ou pas ?

Ensuite, on déploie nos soldats sur tout le territoire : organiser, contrôler, faire respecter les normes et tactiques et réaliser le travail. Comme à la guerre !

L’armée est prête depuis longtemps. Elle s’y prépare tous les jours. Les soldats sont formés pour ce genre de situation. Tous les protocoles ont été testés et retestés. L’improvisation n’existe pas. Ils attendent le feu vert.

Quel gaspillage ! Quel manque de vision ! Quelle déception !