Entendre Gaétan Barrette traiter Marguerite Blais avec mépris de ministre sans influence dans le gouvernement libéral où le mot « austérité » était proscrit dépasse toute mesure et témoigne d’une totale indignité de la part du député Barrette.

Alors que la catastrophe sanitaire et humaine se déroule, touchant tellement de familles, dans toutes les générations, comment comprendre que le député Barrette se comporte comme un chat de ruelle en attaquant la ministre responsable des aînés ? Exercer des fonctions publiques comme député, ministre, cela nécessite un minimum de compétences pour comprendre la notion du bien commun, c’est plus complexe que de polémiquer ou de défendre un ego meurtri. Le député Barrette ne semble visiblement pas avoir de compétences sur ce plan, ni démontrer le moindre courage pour reconnaître avec humilité qu’il a erré et s’est entêté à imposer une réforme qui allait à l’encontre de l’avis de nombreux spécialistes en santé.

Faut-il rappeler qu’en plus d’une centralisation outrancière, il a aussi œuvré à réduire les fonds en santé publique, dont on mesure plus que jamais l’importance ?