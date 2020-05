Vraiment… Monsieur le Ministre

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, affirme haut et fort qu’il n’est pas indiqué d’offrir aux parents la possibilité d’envoyer leur enfant pour une demi-journée de présence à l’école. Pourtant, dans ces conditions, il serait beaucoup plus simple de pouvoir pratiquer la distanciation sociale dans nos écoles du primaire, tout en touchant le plus d’élèves possible. C’est une évidence !

Pourquoi cet entêtement de la part de notre ministre ? Après plus de 25 ans dans l’enseignement au primaire, je peux vous affirmer que deux heures d’enseignement à un groupe de 10 élèves s’avèrent beaucoup plus efficaces et productives afin d’optimiser les apprentissages. Ces conditions gagnantes permettraient aux enfants d’avoir un soutien pédagogique plus soutenu de la part de leur enseignant tout en assurant la présence de leur titulaire dans leur local d’attache. N’est-ce pas le but recherché en ces temps de pandémie ?

Avouons que deux heures de présence à école par jour valent certainement mieux que 4 heures de présence à l'école dans nos classes qui sont trop souvent surpeuplées. Force est d’admettre que ces conditions d’apprentissage permettraient aux enfants de pouvoir bénéficier d’un enseignement de qualité afin de réunir tous les paramètres gagnants pour réussir à rattraper le temps perdu. Du moins, on l’espère. Agissons rapidement avant qu’il ne soit trop tard !