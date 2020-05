Lettre d’un homme brisé

Ce qui nous est présenté chaque jour par François Legault et son équipe fait en sorte que la mort n’est rien d’autre qu’une statistique qui fluctue au gré des jours. On en parle comme si l’enthousiasme était frère de la souffrance et je ne m’y retrouve pas.

Ma mère, que j’aimais de tout mon cœur, vient de mourir de la COVID-19. Pour moi, la mort, ce n’est pas un diagramme en bâtons ou une courbe de Krebs. Non. C’est une expérience que je retrouve au plus profond de mon être et qui me fait très mal.

C’est la vie qui recule, c’est l’horreur de la destruction, c’est la planète qui cesse de tourner, c’est l’oxygène qui se raréfie et les pleurs qui deviennent torrentiels.

Un peu plus de 2000 familles vivent aussi ce que je vis. Sur une population de 8,485 millions de personnes, le nombre de décès peut sembler petit, mais nous rassemblons l’insupportable poids de souffrance que personne ne peut mesurer. Si celle-ci devenait audible, aucune fenêtre ne lui résisterait au Québec.

Il ne faut pas être superficiel quand on traite de la mort des autres. Il faut aborder ce sujet et le présenter avec empathie, délicatesse, présence et constance, pas sur un ton de croque-mort non fécond. Il paraît que c’est par la souffrance que l’on grandit le plus ; je m’attends donc à mesurer 80 pieds de l’intérieur, mais à quoi bon, je souffrirai encore.

La force de l’amour paraît dans la souffrance, comme le dit Corneille, mais la souffrance de l’âme pèse plus lourd que la douleur du corps.

À toutes les personnes et les familles qui ont perdu un être cher de la COVID-19, à celles qui suivront, je suis des vôtres. Cette année, le printemps ne sera pas synonyme de renaissance ou de vie pour nous tous. La seule vue des fleurs risque de raviver nos souffrances.

Je vous exprime mes plus vives condoléances et vous souhaite des consolations à la hauteur de vos blessures.