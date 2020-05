Le virus de la connaissance

Peut-être qu’avec le temps d’arrêt qu’il impose, ce virus nous apprendra un peu de psychologie en nous faisant mieux nous connaître nousmêmes, confinés et obligés de ralentir un rythme de vie qui ressemblait de plus en plus à une fuite en avant.



Il pourrait aussi nous donner des notions de philosophie, sur le sens de la vie et sur la nécessité de demeurer stoïque face à certaines situations sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Il nous apprendra certainement quelques notions de biologie sur sa nature et ses origines.



La COVID-19 remplacera la COP-26 pour démontrer au monde entier que sa venue n’est pas étrangère aux torts que nous faisons à notre planète. Nous aurons appris un peu de sociologie, sur ce « nous », pour le meilleur et pour le pire, en situation de crise. Le virus mettra aussi la politique et l’économie à l’ordre du jour, en remettant en question cette mondialisation qui nous a fait perdre beaucoup d’autonomie et en nous montrant la force et la faiblesse des politiques en place.



Enfin, et j’en passe, il nous réapprendra à faire du pain, des repas, à tricoter et à bricoler « avec nos mains ! », ces mains qui réapprendront la patience et le désir, ces « deux nourritures de l’amour » (Amin Maalouf) et qui auront hâte de toucher et d’étreindre à nouveau les êtres chers dont nous sommes séparés.