Trudeau vient de bannir les armes d’assaut. Enfin, quelqu’un agit ! La loi ne couvre pas tout ? M’en fous ! Il aurait pu faire mieux ? M’en fous ! Cela n’empêchera pas la contrebande ? M’en fous ! Il fait ça par opportunisme ? M’en fous ! Ça fait trente ans qu’on parle de les interdire, trente ans de discussions éthiques et d’études d’experts, et blablabla, et alouette ! Trente ans perdus, et trop de drames. Alors, ce n’est pas parfait ! M’en fous. Aujourd’hui, c’est la seule nouvelle qui m’allège le coeur.