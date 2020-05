Lettre à Valérie Plante

Mme Valérie Plante,

Hier, je marchais dans ma ville et je me posais la question suivante : pourquoi les employés municipaux ne se consacrent-ils pas à la nettoyer ? Pourtant, il n’y a aucune menace de contagion dans l’action de ramasser tous ces déchets. Je regardais les parties gazonnées jouxtant le Métropolitain et le haut-le-cœur me venait. Aux nouvelles, vous demandiez de l’aide sonnante d’Ottawa. Moi, comme citoyenne payant mes taxes, je réclame plus de propreté dans ma ville.