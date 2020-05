Superhéros?

Superman, Captain America et Spider-Man ont accroché leurs costumes. Tintin, Bob Morane et Blake et Mortimer ont plongé dans leurs bandes dessinées. Merlin dort sous son dolmen en Cornouailles. Impuissants devant le si petit ennemi qui menace l’humanité, ils ont abandonné la Terre aux humains. H.G. Wells l’avait prédit. Ces petites choses peuvent vaincre les plus grands conquérants.

Ils ont abandonné la Terre aux humains, ces êtres vulnérables, sensibles, candides. Leurs « faiblesses » deviennent leurs forces. L’Amour veille. La pandémie ne sera pas sans conséquences, mais l’Amour veille. Ninive retrouve son âme. Elle a pour nom compassion, dévouement, solidarité. Faisons en sorte que ça dure !

Chez nous, au Québec, des femmes parties de France, laïques ou religieuses, ont créé les premiers hôpitaux. Ici, la solidarité s’est toujours exprimée par des gestes concrets. Dans les campagnes, depuis toujours, les maisons paysannes sont proches les unes des autres le long du « rang ». Une ferme à tous les arpents ou arpents et demi (58-77 m). Les habitants se protègent mutuellement. Les femmes assistent celle qui accouche. Les hommes rebâtissent la grange ou la maison passée au feu. Les plus prospères partagent leurs produits avec les plus démunis en temps de disette.

L’urbanité arrive surtout au XXe siècle. Mais encore, malgré la force du grand capital, ce siècle a vu fleurir les coopératives d’épargne et de crédit, la nationalisation de l’électricité, l’assurance hospitalisation, l’assurance maladie, la démocratisation de l’enseignement, les fonds de travailleurs.

Nous reconnaissons l’apport de nos anciens. Nous prenons conscience de la grande sagesse des Premières Nations pour respecter et protéger notre Terre. Mettons à profit notre histoire et nos apprentissages nouveaux pour construire une société plus que jamais à dimension humaine. Même quand la pandémie sera un souvenir, que notre humanité l’emporte sur tous les égoïsmes, les fantasmes de pouvoir, les désirs d’enrichissement et la consommation effrénée ! Que le XXIe siècle soit celui du partage, de l’égalité, du respect de la nature et de la compassion ! Et rappelons-nous : les humains sont les vrais héros.