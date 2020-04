La Librairie Olivieri victime de la pandémie

La fermeture définitive de la Librairie Olivieri, victime de la crise et des travaux sur le chemin de la Côte-des-Neiges, laissera un vide irréparable dans le paysage littéraire montréalais. Richement achalandé et admirablement dirigé par Yvon Lachance et Rina Olivieri, secondés par un personnel aussi compétent qu’aimable, le magasin était beaucoup plus qu’une librairie. C’était un lieu de convivialité où fleurissait la littérature. Les fréquents lancements, causeries et rencontres attiraient un public fidèle et enthousiaste. Il est impossible, évidemment, d’énumérer les écrivains célèbres ou débutants qui ont animé ce lieu privilégié. […]

Dès l’entrée, on était certains de trouver toutes les nouveautés de la littérature québécoise. Les rayons spécialisés, philosophie, histoire ou autre, offraient des heures de découverte heureuse, jamais troublée par le personnel qui, bien que vigilant, savait qu’il faut parfois un peu de temps pour qu’un livre prenne possession du lecteur. […]

La librairie comprenait un bistro qui offrait, en plus d’une délicieuse cuisine, un lieu de repos après les achats, de célébration après les événements, de rencontre en tout temps. Il était rare de n’y pas reconnaître quelque ami ou connaissance. L’hiver, on dégustait les trouvailles du chef dans une salle accueillante de style café français. L’été, une grande terrasse permettait de manger dehors, même en temps de pluie, loin des bruits et de la poussière de la chaussée.

Je savais bien que la vie après la pandémie ne serait plus la même, qu’il y aurait des difficultés économiques pendant un temps assez long, que bien des plaisirs auxquels nous étions accoutumés auraient disparu. Mais je le savais intellectuellement. Maintenant, avec la perte de mon lieu de prédilection, je le sais dans mon cœur.