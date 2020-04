Se voir sans se toucher

Je lis et j’entends la détresse des papis, des mamies, des 60 ans et plus pas forcément rompus aux moyens de communication à la mode. FaceTime, Skype, Zoom, Messenger, c’est sympa durant un ou deux mois, pourvu que cela fonctionne. Rien ne vaut la présence en chair et en os des enfants et des petits-enfants.

Puisqu’il faut apprendre à vivre avec le virus, le déconfinement graduel ne peut pas n’être réservé qu’aux moins de 60 ans. Et si l’on procède par région, faut-il conclure que les grands-parents montréalais devront se résigner à des échanges avec leur progéniture par petits écrans interposés jusqu’en 2022 ?

Puisque le port d’un masque entre dans nos mœurs, permettons des rencontres en petit nombre où les membres de la famille se protègent dûment afin d’échanger ensemble en personne. Oui, la fête des Mères et des Pères fait naître une urgence. Faisons confiance au sens des responsabilités des citoyens qui ont pour la plupart prouvé qu’ils sont dignes de confiance. Oublions les câlins et embrassades, modérons les effluves. […]

Se rencontrer sans se toucher est non seulement possible, mais salutaire. Les grands-parents ont subitement perdu leur droit de garde et un sens à leur vie. Faut-il attendre la vaccination massive avant les retrouvailles familiales ? Depuis le début de cette pandémie, il y a matière à nous demander si nos autorités sanitaires se soucient au plus haut point de la santé mentale des enfants et des aînés.