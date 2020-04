Nationaliser l’horreur

Vouloir nationaliser les CHSLD privés, c’est oublier les histoires d’horreur survenues aussi dans les CHSLD publics. J’ai passé plus de 20 ans à visiter les CHSLD, tant privés que publics, à regarder, à sentir et à écouter ce qui passe dans leurs unités. Je puis témoigner que ce qui fait la différence, ce n’est pas l’aspect public ou privé. J’ai vu les plus belles choses et les pires se produire dans les deux camps. Mon expérience et mes observations me permettent d’affirmer que, ce qui fait la différence, ce sont les hommes et les femmes qui dirigent ces lieux. Leur qualité de leader, leur capacité à faire sortir les gestionnaires de leurs bureaux, les liens forts qu’ils savent tisser avec leur personnel, les syndicats, les usagers, les familles et les comités d’usagers et de résidents. Leur détermination respectueuse à faire de ces lieux un milieu de vie digne de ce nom. Dans la plainte déposée il y a 48 heures auprès de la Commission des droits de la personne par le Conseil pour la protection des malades, à ce jour, 20 inscriptions de résidents sur 30 concernent justement des CHSLD publics, soit les deux tiers des plaintes. La liste continue de s’allonger. Qui veut nationaliser les CHSLD privés ?