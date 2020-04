À la recherche de médecins «internationaux»

Au cours du XIXe siècle, nos universités invitaient des professeurs français, belges ou canadiens à venir enseigner dans les universités québécoises. Des communautés étrangères venaient s’installer ici. Personne n’a pensé à ce moment-là qu’on recevait des professeurs, des prêtres ou des religieuses « internationales ». Le Devoir nous apprend que l’Ontario accorde présentement des permis de pratique à des médecins internationaux (22 avril, p. A 3). On peut supposer que la province avait essayé de recruter, dans un premier temps, des médecins intermunicipaux, interrégionaux et interprovinciaux. Petit à petit, on multiplie les qualités souhaitées. Il arrivera sans doute un moment où on visera plus haut encore et qu’on invitera les candidats intercontinentaux à entrer en lice et à poser leur candidature. Pour le moment, contentons-nous des médecins internationaux.