Maman, les barbares passent à la télévision

En théorie, un barbare est un individu dont l’idéologie justifie la violence, la coercition, l’aliénation et l’injustice pour que prédominent ses « valeurs locales, opposées aux valeurs universelles recherchées par le civilisé, par exemple celles faisant primer l’intérêt d’un clan au détriment de l’intérêt commun, du “bien public” ».

En pratique, un barbare du XXIe siècle qui passe à la télévision est un homme d’État dont l’idéologie justifie la direction autocratique de son pays, l’aliénation des vérités fondées sur la science et la manipulation de l’appareil judiciaire de manière à ce que prédominent avant tout ses intérêts personnels et de clan, au détriment de l’intérêt commun, du « bien public ». Vous reconnaissez quelqu’un ?

Quand, en pleine pandémie mondiale de COVID 19, vous coupez 22 % des contributions budgétaires qui permettent à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de jouer un rôle central dans le combat contre cette pandémie, essentiellement pour faire avancer votre programme de populiste psychopathe, tout en justifiant le geste par de fausses affirmations concernant l’efficacité et l’objectivité de l’organisme, devriez-vous être considéré comme un barbare ?

Quand vous êtes invité à rejoindre « l’alliance de l’autruche », lancée par le politicologue brésilien Oliver Stuenkel pour dénoncer les « hommes forts ayant la tête dans le sable, quels que soient les avis internationaux et les dangers pour la santé publique » que représente la stratégie que vous avez décidé de mettre en œuvre pour contrer la COVID-19 dans votre pays, et que cette alliance est composée de personnages comme Jair Bolsonaro, président du Brésil, ou Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, êtes-vous un homme d’État civilisé ou un barbare ?

Tout ceci pour suggérer que les invasions barbares commencent souvent par le développement, au sein de la population, d’une « acceptabilité sociale » du barbarisme ! Sinon, comment expliquer que des individus dont l’idéologie justifie la coercition, l’aliénation et l’injustice, comme Poutine et Loukachenko, en poste depuis plus de vingt ans, ou comme Trump et Bolsonaro, en poste depuis moins de cinq ans, ne sont pas délogés par des révolutions ou, à tout le moins, par une disqualification, par la population, de leur idéologie toxique ?