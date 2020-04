Un trio qui ne passe pas la «puck»!

Depuis le temps que nous les voyons tous les midis, nous nous sommes habitués à recevoir leurs messages réconfortants. Nous étions complices dans la lutte contre le virus. Mais depuis une bonne semaine, la confusion a pris le dessus. Clairement, le premier ministre Legault est épuisé. Ça se comprend, on le serait à moins. Mais depuis la demande de deux mille paires de bras en plus, ça dérape.

On a demandé aux profs de venir aider, puis à l’armée, et ce ne fut pas une réussite. J’ai été étonné quand j’ai entendu Véronique Hivon avouer qu’elle n’a pas accès aux documents qui sont cités. Sachant que, de votre aveu, le site Je contribue ! est un échec avoué, j’ai carrément sursauté quand la ministre de la Santé a rejeté l’idée d’utiliser les médecins et infirmières immigrants qui trépignent d’impatience de servir. « On n’est pas rendus là. » Mais, Madame la Ministre, vous êtes rendus où exactement ?

Que dire du très corporatiste Collège des médecins qui tire la même conclusion au même moment ? Avons-nous vraiment les moyens d’être privés de l’expérience, de ce savoir venu d’ailleurs et qui a tout fait pour être admis dans notre beau système ? En quoi ces personnes de métier sont-elles moins compétentes que des profs ? Monsieur le Premier Ministre, vous avez perdu ma confiance avec votre exercice de contrôle de l’information, avec cette petite politique.

Votre trio ne passe pas la puck, pour employer une expression sportive. Vous dites consulter régulièrement les partis d’opposition, mais participent-ils vraiment à la bataille ? Il me semble élémentaire qu’à ce stade de notre drame collectif une conférence de presse conjointe avec les chefs des autres partis s’impose, ne serait-ce que pour nous rassurer sur le fait qu’ils font partie de l’équipe. Encore plus que jamais, en ces temps difficiles, vous êtes à la tête d’un gouvernement avant d’être chef de parti, Monsieur le Premier Ministre.