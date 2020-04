À notre maman, fidèle lectrice, qui fête ses 101 ans

À une époque où certains reprochent presque à leurs parents d’être vieux, d’être des poids pour la société, tes trois fils sont on ne peut plus fiers de toi et de tes 101 ans.

Née orpheline de père, ce dernier étant décédé avant ta naissance de la grippe espagnole, laissant à ta mère une fonderie sur les bras. Comme si ce n’était pas assez, ta mère a perdu son fils la même année. Quant à la fonderie, elle fut détruite par le feu au Noël suivant. Un début d’existence qui ne fut pas des plus faciles.

Mais quand tu regardes en arrière, tu peux être fière de ce que tu as accompli. D’abord infirmière (garde-malade comme tu te plais à le répéter aux infirmières que tu croises), puis secrétaire juridique auprès de notre père pendant près de 30 ans tout en étant également secrétaire d’une société mutuelle d’assurance (ancêtre de Promutuel).

Tu as pris sagement ta retraite peu après le décès notre père. Tu ne t’es jamais apitoyée sur ton sort. Débordante d’énergie, tu as entrepris de voyager à travers le monde. Ainsi, tu as connu la Chine avant qu’elle ne s’ouvre sur le monde. Tu as été en URSS avant qu’elle ne redevienne Russie et on en passe.

Puis, avançant en âge, tu as cessé de voyager. Tu t’es rapproché de la majorité de tes fils en t’établissant à Repentigny. Tu as continué d’être autonome en demeurant dans ton condo jusqu’en janvier dernier. Tu y faisais ta cuisine et ton ménage sans aide.

Tu as volontairement cessé de conduire ton auto à ton 96e anniversaire de naissance, estimant que c’était mieux ainsi. Tu as été opéré pour une occlusion intestinale à 98 ans. Une semaine de convalescence plus tard, te voilà de retour à ton condo. Un dernier voyage à 99 ans, une magnifique croisière aux Iles de la Madeleine.

Somme toute, une vie très bien remplie. Tu t’es occupée de nous de manière exemplaire. Tu t’es également occupée de tes parents dans leurs vieux jours. Tu as également vu au bien-être de tes frères et sœurs. Que de liens d’amitié tissés pendant toute ta vie avec les gens rencontrés

Étant maintenant admise en soins palliatifs à la Maison Adhémar Dion, tu y es une patiente exemplaire. Tu y es si bien traitée, comme tu ne cesses de nous dire. Tu continues à te lier d’amitié avec les gens qui t’entourent. Comme tu nous le dis souvent, tu aimes tout le monde et ça paraît.

Tes fils qui t’aiment.