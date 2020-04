Annuler la cote R est une erreur

Je suis étudiante au cégep de Granby. […] Il est évident que, compte tenu des circonstances entourant la pandémie, certains étudiants vivent des situations difficiles et contraignantes dans l’apprentissage de leurs études. Cependant, suspendre de façon unilatérale le calcul de la cote R amène un profond découragement aux étudiants qui comme moi comptaient sur cette session pour augmenter leur cote R et ainsi pouvoir être admis dans un programme contingenté.

Cette décision réduit à néant mes efforts et espoirs d’accéder à l’un de ces programmes. Plusieurs étudiants sont dans la même situation, plusieurs sont découragés, certains pensent même à quitter les études.

La solution la plus équitable serait d’imiter les universités et de donner le libre choix aux étudiants. En effet, l’UQAM et l’Université Laval ont donné à chaque étudiant le choix individuel de choisir entre avoir leur cote Z calculée ou avoir une simple mention de passage tout en conservant leur cote Z initiale. Ainsi, chaque étudiant pourrait selon sa situation faire son propre choix.