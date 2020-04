École à la maison: injuste et inéquitable

Il faut que les parents fassent l’école à la maison pour leurs enfants, ben oui. Comme si tous les parents en avaient la capacité et les compétences. Ben voyons donc !

En effet, combien d’entre les parents ont des dons pour enseigner, ont un minimum de talents en pédagogie et, en ces temps de confinement, ont le temps et la patience requise pour faire l’école à la maison ? Et combien maîtrisent les matières enseignées tant au primaire qu’au secondaire ?

Poser la question, n’est-ce pas y répondre ? […]

Alors, il faudra plus que du personnel enseignant dévoué, des capsules à Radio-Québec et ainsi de suite pour compenser les fermetures d’école. Il faudra un grand chantier de société pour arriver à trouver les remèdes adéquats à la situation actuelle, avec un peu plus d’imagination, de réalisme et de pragmatisme de la part du ministre de l’Éducation et de ses fonctionnaires, voire de l’ensemble de ce gouvernement qui se vante de pragmatisme.

Ça va bien aller ? Ça reste à voir. Ça m’inquiète...