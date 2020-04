Il n’y a pas d’excuses

Quelqu’un va-t-il finir par cracher le morceau ? Partout, à la radio, dans les journaux, dans les médias sociaux, dans mon entourage, j’entends, je lis, mille accusations. C’est la faute de Legault, la faute de Barrette, la faute des syndicats, des médecins trop payés, et cie. Tout le monde dénonce tout le monde. Sauf ça : avant cette crise, on était à peine 10 % à visiter régulièrement nos aînés. Mais chut ! Faut pas le dire.

Je n’en peux plus de ce silence pesant comme un éléphant dans la pièce. Lâchez-moi avec la société. La société est le reflet des individus, des familles où, bien avant la pandémie, cet abandon était gros comme le bras. J’ai une vieille maman de 88 ans, je sais de quoi je parle. C’est nous tous qui avons d’abord et avant tout laissé tomber nos parents, nos grands-parents. NOUS. Toi, moi, lui, elle. Fils, filles, petits-enfants, famille élargie, voisins, proches. Tous autant que nous sommes. Désolée, ce n’est pas une xième histoire d’horreur vécue dans un CHSLD où tout le monde pourra accuser tout ce qui bouge. Que de l’ordinaire de la vie d’avant, celui qui tue à petit feu plutôt que d’un seul coup, comme cette COVID-19 qui nous permet surtout de détourner le regard de notre propre miroir.

J’en suis à me demander si, quand je serai vieille, je ne préférerai pas mourir rapidement dans une pandémie plutôt que de mourir à petit feu de solitude et de chagrin. Comme 90 % de nos parents et de nos grands-parents.

Combien d’excuses on peut donner pour se contenter d’une visite à Noël (pour les chanceux…) ? Pour ne jamais prendre ces deux petites minutes pour un coup de fil à grand-papa une fois de temps en temps ? Ben oui, il est sourd de la feuille et radote un peu, grand-papa, c’est chiant. Mais pas seulement. Si tu étais présent un peu plus, tu te rendrais compte qu’elle a de quoi à t’apprendre, cette vieillesse emmerdante.

« Je suis débordé par le boulot », « Je ne vais pas très bien ces temps-ci », « J’ai oublié », « Ça me fait trop de peine de la voir comme ça », « Avec les enfants, l’école, les devoirs, tsé… » Je ne les compte plus, les excuses entendues, mois après mois, année après année. Moi aussi j’ai les miennes.

Il n’y a pas d’excuses. Je te demande pardon, maman. Pardon de ne pas être à la hauteur de tout ce que tu m’as donné.