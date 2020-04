Suspendre la cote R est une injustice

En janvier 2020, la session d’hiver commence pour des milliers de jeunes étudiants québécois. Les travaux, les examens et l’étude s’empilent graduellement. Certains doivent jongler avec leurs jobs d’étudiants, d’autres ont des enfants à leur charge. Certains vivent des situations familiales difficiles, d’autres ont dû travailler pour accéder à des études postsecondaires. Pour certains, c’était une session de retour aux études, pour d’autres, elle allait marquer la fin de leur cégep.

Dans tous les cas, ça faisait 12 semaines qu’on travaillait pour obtenir des notes qui répondraient aux critères universitaires. Bon, vous entendrez peut-être qu’on s’était seulement rendus à la semaine 7 du calendrier scolaire, mais croyez-moi, même depuis le confinement, on doit travailler pour finir notre session.

Le samedi 18 avril 2020, on apprend que la cote R de la session hivernale sera suspendue.

Êtes-vous en train de me dire que les derniers mois de travail n’ont servi à rien ? Les nuits blanches, les heures d’études, les rencontres avec les professeurs ne pourront même pas paraître dans ma cote de rendement collégial ?

On ne vous demande pas de compter la cote R pour tout le monde, on vous demande de laisser les étudiants et les étudiantes choisir si leur cote R globale inclura celle calculée pour la session d’hiver 2020.