Cachez ces vieux que vous ne sauriez voir

Un vieux vous écrit, M. Legault.

Je vous ai entendu, M. Legault, dire que désormais vous n’emploierez plus le mot « aînés » pour désigner les personnes âgées ou les vieux, mais que vous les appellerez les « sages ». M. le Premier Ministre, ça suffit ! Vous devriez plutôt vous demander pourquoi on cherche tant à camoufler ce qui s’appelle tout simplement la vieillesse. Votre suggestion, M. Legault, a au moins un mérite : on n’entendra plus, je l’espère, le mot « aîné », qui apparemment doit se prononcer aî-aî-aî-né, en traînant et en se pinçant le nez. Quelle horreur !

Si on n’ose plus parler de vieux, de vieilles, de vieillesse ni même de personnes âgées, c’est qu’on cherche à camoufler une réalité qu’on ne veut pas nommer. Si les vieux sont devenus des aînés, mot qui sert normalement à désigner le premier-né d’une famille, pourquoi les jeunes ne sont-ils pas devenus des cadets ? Pour une raison évidente : on n’éprouve aucun besoin de camoufler la jeunesse. Les jeunes sont les jeunes, mais les vieux sont devenus des aînés, des sages, bientôt des précurseurs, des devanciers, des bénéficiaires sans doute, mais jamais, au grand jamais, des vieux. Bientôt on va les appeler « ceux qu’on n’ose plus nommer ». Il me semble, M. Legault, que l’expression « personnes âgées » est suffisante et qu’on ne devrait pas aller plus loin.

Les vieux ne sont pas les seuls à avoir disparu du vocabulaire épuré. Le jour n’est pas loin où l’on fera disparaître les infirmières et les infirmiers, car nous n’avons plus d’infirmes ! Et si jamais le cœur vous en dit, M. Legault, on pourrait peut-être aussi un jour savoir ce que fait un « préposé aux bénéficiaires ». L’emploi de ce mot relève encore d’une opération de camouflage : faire disparaître le malade, celui qui a besoin de soins. Nous n’avons plus de malades ni d’infirmes, mais des bénéficiaires ! Ailleurs dans la francophonie, un « préposé aux bénéficiaires » s’appelle tout simplement un « aide-soignant ». Au moins, on sait ce qu’il fait.

Un vieux.